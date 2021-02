Milan-Inter 0-3 | Lautaro doppietta e Lukaku regalano a Conte l’allungo in testa alla classifica

Inter : ?? | GOL DEL MESE Precisione e freddezza: è di @ChrisEriksen8 il miglior gol del mese di gennaio con la sua punizio… - Inter : ?? | CONCENTRAZIONE Facce da #DerbyMilano! ?? ???? #Lautaro Martinez ???? Ivan #Perisic ???? Milan #Skriniar ???? Marcelo… - repubblica : Derby Milan-Inter, tensione tra migliaia di tifosi assembrati fuori da San Siro: salta il distanziamento, si rischi… - UCommentator2 : @only_redblack l'Inter comunque era superiore al Milan aldilà della classifica ma questo tu lo sapevi già - 1975_matteo : RT @pianetagenoa: Milan-Inter: ma questo non è un assembramento? - -

Ultime Notizie dalla rete : Milan Inter

Tutta la squadra in cerchio a metà campo e il coro "chi non salta rossonero è". Così i giocatori dell'hanno festeggiato la vittoria per 3 - 0 nel derby contro il. Lukaku e compagni sono andati poi sotto la Curva Nord, solitamente occupata dai tifosi interisti ma ovviamente vuota, per ...Una gara che può valere una stagione. L'si prende il derby, lo fa con autorità mettendo a nudo tutti i difetti dele facendo vedere tutti i suoi pregi. La squadra di Conte gioca un gran primo tempo che potrebbe chiudere avanti ...Nicolò Barella, suo amico e conterraneo, ha avuto un pensiero per lui al termine di Milan-Inter: sotto la sua maglia nerazzurra, una t-shirt bianca con la scritta “Forza Andre”.Intervistato da Dazn al termine del derby vinto per 3-0 contro il Milan, l'attaccante dell'Inter e autore di una doppietta, Lautaro Martinez, ha commentato così la gara. INTER IN ALTO - "Siamo uniti, ...