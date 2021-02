Luna Rossa a un passo dalla Prada Cup | sue sei gare su 7

Leggi su bergamonews

(Di domenica 21 febbraio 2021), l’imbarcazione della Persico di Nembro, domina la settima regata della finale diCup contro i britannici di Ineos e adesso è veramente a unconquista del trofeo che permette, al vincitore, di sfidare New Zealand in America’s Cup. L’imbarcazione italiana, nella prima delle due regate della notte tra sabato e domenica, è partita un po’ in sordina ma, grazie alle scelte dei leader, si è subito rimessa in carreggiata prendendo un buon margine di vantaggio sui britannici. Margine aumentato progressivamente fino al termine della sfida vinta con quasi due minuti di vantaggio su Ineos. Adesso il punteggio complessivo è di 6-1 per gli azzurri ai quali basterà ancora una sola vittoria per aggiudicarsi laCup. La prossima regata, che potrebbe essere quella ...