LIVE – Foggia-Ternana 0-1 | Serie C 2020 2021 | girone C DIRETTA

(Di domenica 21 febbraio 2021) Ladi, match valevole per la ventiseiesima giornata delC di. I padroni di casa, reduci da due sconfitte consecutive, vogliono tornare al successo per riprendere il loro cammino verso un buon piazzamento playoff; la capolista, dal suo canto, è inarrestabile e non ha intenzione di lasciare punti alle avversarie. Calcio d’inizio alle ore 15:00 di domenica 21 febbraio, chi avrà la meglio? Sportface.it seguirà il match ine fornirà costanti aggiornamenti in tempo reale. FORMAZIONI UFFICIALI: Fumagalli; Germinio, Gavazzi, Del Prete; Kalombo, Rocca, Salvi, Garofalo, Agostinone; Curcio D’Andrea.: Ianarilli; Defendi, Boben, Kontek, ...

IamCALCIO : DIRETTA LIVE Segui con noi la #diretta testuale di #Foggia-#Ternana ?? - iamcalciofoggia : SERIE C LIVE - Girone C: Foggia-Ternana, diretta testuale del match - TernanaNews : LIVE - FOGGIA-TERNANA, le formazioni ufficiali - TernanaNews : RT @TernanaNews: LIVE - Foggia-Ternana, la conferenza stampa di Lucarelli - TernanaNews : Ternana Time: stasera il LIVE con la presentazione della gara di Foggia -

Ultime Notizie dalla rete : LIVE Foggia

Aggiornamento in corso... FINE PRIMO TEMPO 1 MINUTO DI RECUPERO 42 - OCCASIONE FOGGIA. Punizione dalla corsia destra, palla in area e girata di testa di Del Prete che termina vicino al ...45'- Frattali smanaccia in angolo, ma l'arbitro fischia la fine della prima frazione. In vantaggio i biancorossi. 44'- Punizione per il Catania. Salgono i difensori di casa.