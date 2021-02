Inter, De Vrij: «Meritatamente in vantaggio, continuiamo così» (Di domenica 21 febbraio 2021) Stefan De Vrij, difensore dell’Inter, ha parlato dopo il primo tempo del derby chiuso in vantaggio dai nerazzurri. Le sue parole Stefan De Vrij, difensore dell’Inter, ha parlato dopo i primi 45 minuti della sfida nel derby contro il Milan. Ecco le parole del difensore nerazzurro a DAZN che commenta il vantaggio nerazzurro firmato dal gol di Lautaro Martinez. «L’abbiamo preparata bene, ci siamo e siamo andati meritamente in vantaggio. Dobbiamo continuare su questa strada». CONTINUA A LEGGERE SU MILANNEWS24 Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di domenica 21 febbraio 2021) Stefan De, difensore dell’, ha parlato dopo il primo tempo del derby chiuso indai nerazzurri. Le sue parole Stefan De, difensore dell’, ha parlato dopo i primi 45 minuti della sfida nel derby contro il Milan. Ecco le parole del difensore nerazzurro a DAZN che commenta ilnerazzurro firmato dal gol di Lautaro Martinez. «L’abbiamo preparata bene, ci siamo e siamo andati meritamente in. Dobbiamo continuare su questa strada». CONTINUA A LEGGERE SU MILANNEWS24 Leggi su Calcionews24.com

