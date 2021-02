Giorgia Meloni insultata da un professore: “scrofa, vacca” (Di domenica 21 febbraio 2021) Giovanni Gozzini, professore di storia dell’Università di Siena, usa parole shock contro Giorgia Meloni, durante la trasmissione Bene bene Male male di Controradio: “Una vacca? Una scrofa? Cosa devo dire? Cosa devo dire per stigmatizzare tale livello di ignoranza e presunzione“. Il docente è ora finito nella bufera. Giorgia Meloni ringrazia Mattarella, che non ha mancato di chiamarla ed esprimere la sua solidarietà “dopo gli insulti osceni” ricevuti nel video in cui è stata presa di mira dal professor Gozzini. La leader di Fratelli d’Italia non ha tardato a commentare su Twitter l’increscioso accaduto e ha pubblicato il video affermando: “Ascoltate gli insulti di questo signore nei miei confronti e giudicate voi se una persona del genere sia degna di insegnare ... Leggi su quotidianpost (Di domenica 21 febbraio 2021) Giovanni Gozzini,di storia dell’Università di Siena, usa parole shock contro, durante la trasmissione Bene bene Male male di Controradio: “Una? Una? Cosa devo dire? Cosa devo dire per stigmatizzare tale livello di ignoranza e presunzione“. Il docente è ora finito nella bufera.ringrazia Mattarella, che non ha mancato di chiamarla ed esprimere la sua solidarietà “dopo gli insulti osceni” ricevuti nel video in cui è stata presa di mira dal professor Gozzini. La leader di Fratelli d’Italia non ha tardato a commentare su Twitter l’increscioso accaduto e ha pubblicato il video affermando: “Ascoltate gli insulti di questo signore nei miei confronti e giudicate voi se una persona del genere sia degna di insegnare ...

GiovannaPozzoni : RT @GioFazzolari: L’Università di Siena paga lo stipendio a un tal professor Giovanni #Gozzini che in radio dà della “vacca, scrofa” a Gior… - gmlavolpe : RT @Stella01961507: Esimio Rettore @francescofrati non ha nessun provvedimento da adottare, nessuna denuncia, nessuna indignazione ? Lei ha… - CarriaggioM : RT @Misurelli77: Non ricordo la solidarietà di Giorgia #Meloni a Laura Boldrini per questa Vergogna 'Abbiamo una sosia della Boldrini' http… - Paola38106859 : RT @albertodanese89: 'Io sono il compagno di Giorgia #Meloni, che è anche la madre di mia figlia. Spiegherò a mia figlia quanto sua madre s… - marcoranieri72 : RT @ALFONSO21554335: Mi sale un fortissimo senso di 'nervosismo' (eufemismo) e dovrei cercare di controllarmi il più possibile, forse un po… -