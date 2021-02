F1, Christian Horner: “Quando la stagione è finalmente iniziata qualcosa non andava” (Di domenica 21 febbraio 2021) A pochi giorni dalla presentazione della nuova Red Bull, Christian Horner torna sulla stagione 2020 ammettendo dei problemi di progettazione riscontrati solamente nelle prime gare. Il britannico, team principal della casa austriaca, ha affermato in merito ai microfoni di ‘Motorsport-Total.com’ in merito: “Quando la stagione è finalmente iniziata, rispetto a quanto ci dicevano la galleria del vento e altri strumenti di simulazione, qualcosa non andava. Dopo Spielberg abbiamo imparato molto lo scorso anno ed ora, ovviamente, la sfida è applicarlo nel 2021”. Questi inconvenienti avrebbero limitato la prima parte del campionato dell’olandese Max Verstappen e del thailandese Alexander Albon, rispettivamente terzo e settimo al termine ... Leggi su oasport (Di domenica 21 febbraio 2021) A pochi giorni dalla presentazione della nuova Red Bull,torna sulla2020 ammettendo dei problemi di progettazione riscontrati solamente nelle prime gare. Il britannico, team principal della casa austriaca, ha affermato in merito ai microfoni di ‘Motorsport-Total.com’ in merito: “la, rispetto a quanto ci dicevano la galleria del vento e altri strumenti di simulazione,non. Dopo Spielberg abbiamo imparato molto lo scorso anno ed ora, ovviamente, la sfida è applicarlo nel 2021”. Questi inconvenienti avrebbero limitato la prima parte del campionato dell’olandese Max Verstappen e del thailandese Alexander Albon, rispettivamente terzo e settimo al termine ...

Ultime Notizie dalla rete : Christian Horner Horner: 'Mercedes motivata da sconfitta di Abu Dhabi' - FormulaPassion.it Quindi non sottovalutiamo in alcun modo la potenza della Mercedes' ha commentato al sito Autosport.com il team principal della Red Bull Christian Horner . ' Il nostro obiettivo è quello di portare ...

Il destino della Red Bull è tutto nelle sue mani - FormulaPassion.it La nascita del Red Bull Powertrains Limited apre un grande spiraglio nel futuro della scuderia di Milton Keynes. Helmut Marko e Christian Horner hanno battagliato per mesi ottenendo il congelamento dei motori a partire dal 2022 e poter così acquisire la proprietà intellettuale della Honda , che alla fine di questa stagione ...

Christian Horner svela chi prenderà il posto di Lewis Hamilton 20 Febbraio 2021. Christian Horner ha parlato del futuro e di Lewis Hamilton. Christian Horner, team principal della Red Bull, pensa a quando Lewis Hamilton potrebbe non sarà più alla guida della ...

