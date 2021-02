Elezioni Niger, ballottaggio tra Mohamed Bazoum e Mahamane Ousmane (Di domenica 21 febbraio 2021) Il Niger va al voto per scegliere il successore del presidente Issoufou. La sfida è tra il suo braccio destro Bazoum e Ousmane, già in carica nel 1993. NIAMEY – Giornata importante in Niger, dove 7,4 milioni di cittadini soono chiamati alle urne per eleggere il nuovo presidente, in successione di Mahamadou Issoufou. La maggioranza della popolazione, su un totale di 22 milioni, è composta da minorenni. Niger, povertà e jihadismo Il Paese africano va al voto per una transizione democratica per la nazione più povera al mondo e alle prese con la violenza jihadista fuoriuscita dai vicini Mali e Nigeria. Migliaia di soldati saranno schierati in tutto il Niger a garantire che le operazioni si svolgano in totale sicurezza e si possa svolgere il primo passaggio di ... Leggi su newsmondo (Di domenica 21 febbraio 2021) Ilva al voto per scegliere il successore del presidente Issoufou. La sfida è tra il suo braccio destro, già in carica nel 1993. NIAMEY – Giornata importante in, dove 7,4 milioni di cittadini soono chiamati alle urne per eleggere il nuovo presidente, in successione di Mahamadou Issoufou. La maggioranza della popolazione, su un totale di 22 milioni, è composta da minorenni., povertà e jihadismo Il Paese africano va al voto per una transizione democratica per la nazione più povera al mondo e alle prese con la violenza jihadista fuoriuscita dai vicini Mali eia. Migliaia di soldati saranno schierati in tutto ila garantire che le operazioni si svolgano in totale sicurezza e si possa svolgere il primo passaggio di ...

Ultime Notizie dalla rete : Elezioni Niger Niger: domenica il ballottaggio delle presidenziali, favorito l'ex ministro dell'Interno Bazoum Niamey, 19 feb 17:20 - Un totale di 7,5 milioni di cittadini in Niger saranno chiamati alle urne domenica prossima, 21 febbraio, per il secondo turno delle elezioni...

Niger, l'ora delle scelte Ballottaggio presidenziale in Niger (Photo - by - AMISOM - via - Iwaria) Domenica 21 febbraio si svolge in Niger, paese classificato tra i più poveri al mondo, il secondo turno delle elezioni presidenziali . L'ormai ex presidente, Mahamadou Issoufou, rispettando la Costituzione, ha lasciato sgombro il ...

Elezioni presidenziali, in Niger è ballottaggio | AFRICA Rivista Africa Proprietà statali in vendita per finanziare il budget NIGERIA - Il governo federale di Abuja vorrebbe vendere o dare in concessione almeno 36 sue proprietà nei settori dell’energia, delle industrie, delle comunicazioni e delle infrastrutture per raccogli ...

Elezioni presidenziali, in Niger è ballottaggio Si è chiusa ieri la campagna elettorale per il secondo turno delle elezioni presidenziali in Niger, dove circa 7,4 milioni di elettori sono chiamati a scegliere, il 21 febbraio, tra il candidato dell ...

