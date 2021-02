Crotone, Stroppa: “Consapevoli di poter far male alla Juventus. Credo alla salvezza” (Di domenica 21 febbraio 2021) L'allenatore del Crotone Giovanni Stroppa ha presentato in conferenza stampa la gara di domani che vedrà i calabresi sfidare la Juventus di Pirlo: "Siamo Consapevoli di affrontare una delle squadre più forti in Italia, ma sappiamo di poterle fare male. Siamo ancora vivi, sono convinto che questa squadra si possa salvare e se la possa giocare con tutti. Sulla carta andiamo a giocare una partita molto impegnativa, ma se andassi a Torino pensando di aver già perso non avrebbe senso. Pensiamo ad esempio alla gara dell’andata. Speriamo di trovare una Juve fuori condizione o che ci permetta di approfittare di qualche errore".caption id="attachment 1061453" align="alignnone" width="1952" Stroppa, getty/caption ITA Sport Press. Leggi su itasportpress (Di domenica 21 febbraio 2021) L'allenatore delGiovanniha presentato in conferenza stampa la gara di domani che vedrà i calabresi sfidare ladi Pirlo: "Siamodi affrontare una delle squadre più forti in Italia, ma sappiamo dile fare. Siamo ancora vivi, sono convinto che questa squadra si possa salvare e se la possa giocare con tutti. Sulla carta andiamo a giocare una partita molto impegnativa, ma se andassi a Torino pensando di aver già perso non avrebbe senso. Pensiamo ad esempiogara dell’andata. Speriamo di trovare una Juve fuori condizione o che ci permetta di approfittare di qualche errore".caption id="attachment 1061453" align="alignnone" width="1952", getty/caption ITA Sport Press.

Pall_Gonfiato : Crotone, Stroppa: 'Possiamo far male alla Juventus. Credo alla salvezza' - ItaSportPress : Crotone, Stroppa: 'Consapevoli di poter far male alla Juventus. Credo alla salvezza' - - Fantacalcio : Crotone, Stroppa in conferenza: 'Recuperato Molina, fuori Benali e Djidji' - Spazio_J : Stroppa (all. Crotone): 'Dovremmo fare la partita perfetta. Abbiamo studiato soluzioni diverse per questa partita'… - ParmaLiveTweet : Crotone, Stroppa ci crede ancora: 'Sono convinto che possiamo salvarci' -