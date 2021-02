Covid-19, Speranza: “Restrizioni indispensabili a causa delle varianti in circolazione” (Di domenica 21 febbraio 2021) “Purtroppo è indispensabile continuare con le Restrizioni, a causa delle varianti attualmente in circolazione“. Queste sarebbero le dichiarazioni rilasciate da Roberto Speranza, durante un incontro con i rappresentanti delle Regioni italiane. Il ministro della Salute ha evidenziato il livello dell’emergenza sanitaria in territorio nostrano. Le varianti estere del Covid-19 non permetterebbero di inserire una cesura alle Restrizioni anti-Coronavirus, secondo il parere dell’esperto. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 21 febbraio 2021) “Purtroppo è indispensabile continuare con le, aattualmente in“. Queste sarebbero le dichiarazioni rilasciate da Roberto, durante un incontro con i rappresentantiRegioni italiane. Il ministro della Salute ha evidenziato il livello dell’emergenza sanitaria in territorio nostrano. Leestere del-19 non permetterebbero di inserire una cesura alleanti-Coronavirus, secondo il parere dell’esperto. SportFace.

Ultime Notizie dalla rete : Covid Speranza DECRETO COVID E BLOCCO SPOSTAMENTI REGIONI/ Misure, parametri e vaccini: le richieste ... avrebbe detto il ministro della Salute Roberto Speranza nell'incontro con le Regioni. (agg. di Silvana Palazzo) DECRETO COVID, OGGI RIUNIONE CON I GOVERNATORI Lavori in corso a Palazzo Chigi per il ...

Molto sacrificato il turismo, nelVeneto del 2020. "Il Covid ci sta stremando, ma sta anche rafforzando una forte voglia di riscatto, di riappropriazione ... dall'impiego, rapido dell'antivirus, che è l'unica risorsa, creatrice di speranza, sia dal ...

Covid, Speranza: "Con medici di base campagna vaccinale più forte" la Repubblica Covid: terminata riunione governo-regioni Roma, 21 feb. (Adnkronos) – E’ terminata la riunione tra i ministri Roberto Speranza e Maria Stella Gelmini con Regioni, Anci e Upi sulle misure anti Covid.

Governo-Regioni: proroga di 30 giorni del divieto di spostamenti Nuovo decreto, incontro con le Regioni: proroga di 30 giorni del divieto di spostamenti. Il blocco della mobilità scadrà il 25 febbraio.

