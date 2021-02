Ultime Notizie Roma del 20-02-2021 ore 17:10 (Di sabato 20 febbraio 2021) Romadailynews radiogiornale ritrovate raccolto dalla redazione da Francesco Vitale in studio il sistema Nazionale fronteggia una prova senza precedenti si dimostra un patrimonio da preservare su cui investire per l’intera collettività lo sottolinea il Presidente della Repubblica Mattarella in un messaggio per la prima giornata nazionale del personale sanitario il capo dello stato in vita dedicare soprattutto a medici e infermieri vittime del covid-19 alle drammatiche conseguenze della pandemia che aumenta squilibri e produce nuove fratture in un messaggio alle ACLI presidente sollecita un’azione coraggiosa per ricucire quel che si è lacerato per rinnovare ciò che è utile a costruire un domani migliore un anno fa l’Italia conosceva il suo primo caso accertato di coronavirus il 38enne Mattia maestri di Codogno il giorno dopo 21 febbraio si registrava il primo morto una ... Leggi su romadailynews (Di sabato 20 febbraio 2021)dailynews radiogiornale ritrovate raccolto dalla redazione da Francesco Vitale in studio il sistema Nazionale fronteggia una prova senza precedenti si dimostra un patrimonio da preservare su cui investire per l’intera collettività lo sottolinea il Presidente della Repubblica Mattarella in un messaggio per la prima giornata nazionale del personale sanitario il capo dello stato in vita dedicare soprattutto a medici e infermieri vittime del covid-19 alle drammatiche conseguenze della pandemia che aumenta squilibri e produce nuove fratture in un messaggio alle ACLI presidente sollecita un’azione coraggiosa per ricucire quel che si è lacerato per rinnovare ciò che è utile a costruire un domani migliore un anno fa l’Italia conosceva il suo primo caso accertato di coronavirus il 38enne Mattia maestri di Codogno il giorno dopo 21 febbraio si registrava il primo morto una ...

