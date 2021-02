Corriere : Treviso, padre uccide il figlio di 2 anni e poi si suicida - VerdiVeneto : RT @TgrVeneto: A dare l'allarme sono stati il nonno e lo zio del piccolo, dopo avere suonato inutilmente il campanello. E' accaduto nella t… - MassimoChiaram7 : RT @fattoquotidiano: Treviso, padre soffoca il figlioletto di due anni e poi si suicida tagliandosi la gola - fattoquotidiano : Treviso, padre soffoca il figlioletto di due anni e poi si suicida tagliandosi la gola - mapiele : RT @Signorasinasce: #Omicidio #Treviso : padre uccide il #figlio di 2 anni e si suicida. I corpi trovati dal nonno. Un altro angioletto vol… -

Ultime Notizie dalla rete : Treviso padre

...di Godego Il fatto è successo intorno alle 13 di oggi a Castello di Godego in provincia di, nell'abitazione della famiglia situata in Piazza Città di Boves. I corpi senza vita die ...Un, un operaio di 43 anni ha ucciso il proprio figlio, di due anni, e si poi suicidato. Il fatto avvenuto a via Citt di Boves, frazione di Castello di Godego, nel trevigiano. A trovare i corpi ...Un padre di 43 anni ha ucciso il proprio figlio ... segnalano i cronisti della Tribuna di Treviso. Rt sopra quota 1? Passi in arancione. No, il mio Rt è più basso del tuo. Va così tra Istituto ...Omicidio suicidio a Castello di Godego in provincia di Treviso: un uomo ha ucciso il figlio di 2 anni in piazza Città di Boves per poi togliersi la vita. Il padre, ...