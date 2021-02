Taglio Astrazeneca di circa il 15% sulle dosi in consegna. Zingaretti: "Gravissimo" (Di sabato 20 febbraio 2021) Il Taglio nazionale, comunicato a varie regioni, sulle dosi in consegna questa settimana del vaccino Astrazeneca, si aggirerebbe sul 15%. Il Taglio dei vaccini, comunicato in queste ore alle Regioni, potrebbe essere oggetto anche della Conferenza delle Regioni prevista oggi. “Gravissima la riduzione improvvisa della consegna di vaccini Astrazeneca” scrive su Fb il segretario del Pd e governatore del Lazio Nicola Zingaretti “Noi ce la stiamo mettendo tutta ma con questa incertezza è tutto più difficile. L’Italia tuteli gli interessi nazionali e le programmazioni delle Regioni, intanto prepariamoci alla produzione di vaccini validati da Ema e Aifa da parte delle nostre aziende”. Leggi su huffingtonpost (Di sabato 20 febbraio 2021) Ilnazionale, comunicato a varie regioni,inquesta settimana del vaccino, si aggirerebbe sul 15%. Ildei vaccini, comunicato in queste ore alle Regioni, potrebbe essere oggetto anche della Conferenza delle Regioni prevista oggi. “Gravissima la riduzione improvvisa delladi vaccini” scrive su Fb il segretario del Pd e governatore del Lazio Nicola“Noi ce la stiamo mettendo tutta ma con questa incertezza è tutto più difficile. L’Italia tuteli gli interessi nazionali e le programmazioni delle Regioni, intanto prepariamoci alla produzione di vaccini validati da Ema e Aifa da parte delle nostre aziende”.

