Speranza 'il vaccino diritto di tutti, deve essere gratuito' (Di sabato 20 febbraio 2021) ROMA - "Il vaccino deve essere un diritto di tutti e non un privilegio di pochi, dobbiamo batterci perché sia gratuito". A dirlo il Ministro della Salute, Roberto Speranza, durante la Cerimonia a Roma ... Leggi su gazzettadiparma (Di sabato 20 febbraio 2021) ROMA - "Ilundie non un privilegio di pochi, dobbiamo batterci perché sia". A dirlo il Ministro della Salute, Roberto, durante la Cerimonia a Roma ...

MediasetTgcom24 : Covid, Speranza: 'Il vaccino deve essere un diritto e non un privilegio' #vaccino - Agenzia_Ansa : Speranza: 'Il vaccino è un diritto, non un privilegio di pochi e dobbiamo batterci affinché sia gratuito e affinché… - Piero42395724 : RT @albo_interista: Il vaccino contro Speranza, Ricciardi, Arcuri & co. #VaccinoAntiCovid - fsaraceno : RT @Agenzia_Ansa: Speranza: 'Il vaccino è un diritto, non un privilegio di pochi e dobbiamo batterci affinché sia gratuito e affinché sia u… - Lady_ofShalott_ : RT @Agenzia_Ansa: Speranza: 'Il vaccino è un diritto, non un privilegio di pochi e dobbiamo batterci affinché sia gratuito e affinché sia u… -