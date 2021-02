Serie B | impresa Venezia con l’Entella da 0-2 a 3-2 Tutino rilancia la Salernitana

(Di sabato 20 febbraio 2021) Si sono concluse 5 gare diB valide per la 24a giornata, spicca la rimonta incredibile delcontro. La squadra di Zanetti si è trovata sotto 0-2 con le reti di Brescianini e Schenetti nella prima mezz’ora, la reazione è iniziata con Fiordilino ed è proseguita nella ripresa con la doppietta di Johnsen. Crolla il Cittadella, 0-3 in casa con la Reggiana firmato Eloge, Laribi e Mazzocchi, la doppietta diregala i tre punti allasul campo dell’Ascoli. Ora i granata sono al secondo posto assieme ala quota 41, in attesa di Chievo-Monza che si giocherà alle 16.00. Ecco i risultati delle 14.00 e la classifica aggiornata: Ascoli-0-2 Brescia-Cremonese 1-2 Cittadella-Reggiana 0-3 L.R. Vicenza-Spal ...

