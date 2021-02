San Marzano sul Sarno tra i 30 Comuni più a rischio della Campania, l’opposizione: “Pronti a collaborare” (Di sabato 20 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiPronta collaborazione per il bene della popolazione di San Marzano sul Sarno. Questa l’idea del gruppo consiliare di opposizione “Noi #sempre tra voi”, protagonista giovedì della riunione del Centro operativo comunale, proprio in merito alla criticità dovuta alla pandemia in cui si trova la città che, con i vari contagi, sembra aumentata nel giro di una settimana così come indicato anche dall’Unità di crisi della Regione Campania. “San Marzano sul Sarno purtroppo risulta inserito tra i 30 Comuni a rischio – hanno detto i consiglieri comunali Colomba Farina, Vincenzo Marrazzo e Maria Calenda -. E’ stato necessario il confronto sugli aspetti più importanti dell’epidemia tra tutte le forze ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 20 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiPronta collaborazione per il benepopolazione di Sansul. Questa l’idea del gruppo consiliare di opposizione “Noi #sempre tra voi”, protagonista giovedìriunione del Centro operativo comunale, proprio in merito alla criticità dovuta alla pandemia in cui si trova la città che, con i vari contagi, sembra aumentata nel giro di una settimana così come indicato anche dall’Unità di crisiRegione. “Sansulpurtroppo risulta inserito tra i 30– hanno detto i consiglieri comunali Colomba Farina, Vincenzo Marrazzo e Maria Calenda -. E’ stato necessario il confronto sugli aspetti più importanti dell’epidemia tra tutte le forze ...

