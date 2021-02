Reddito di cittadinanza a 145 mafiosi Denunciati

Agenzia_Ansa : Imprenditore cerca personale, ma nessuno accetta per non perdere il reddito di cittadinanza. Accade in Calabria… - repubblica : Palermo, la Finanza scopre cinquanta boss e 95 familiari col reddito di cittadinanza. Dal 're' della Kalsa ai manag… - giorgio_gori : «(...) La sinistra vada a riprendere gli operai che votano Lega, gli emarginati delle periferie metropolitane che v… - DavideTedesco74 : RT @rep_palermo: Palermo, la Finanza scopre cinquanta boss e 95 familiari col reddito di cittadinanza. Dal 're' della Kalsa ai manager dei… - Marco6U : @ManuPalo67 @ElioLannutti @francotaratufo2 @m_spagna @Mov5Stelle @ale_dibattista Ale Di Battista è una persona molt… -

commenta ansa I finanzieri del comando provinciale di Palermo hanno individuato 145 persone con precedenti condanne per mafia che percepivano ildipur non avendone diritto. Sono state denunciate con l'accusa di dichiarazioni mendaci volte all'ottenimento deldie truffa aggravata per il conseguimento ...... nel corso di una indagine delegata dalla locale Procura, hanno individuato 145 soggetti con precedenti condanne per mafia che hanno percepito ildinon avendone diritto, come ...