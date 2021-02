Niccolò Antonelli | il riscatto della Tigre di Cattolica

Leggi su metropolitanmagazine

(Di sabato 20 febbraio 2021) Tra pochi giorni compirà un quarto di secolo uno dei protagonisti del campionato di Moto3 per la stagione 2021:. Ha assaporato diverse il titolo mondiale senza ancora ottenerlo. Questo, come lui stesso afferma, sarà l’anno delinsieme al nuovo team Esponsorama Racing. Dalla sua anche tanta esperienza e professionalità che lo vede sulla griglia di partenza nella classe inferiore per il nono anno consecutivo. Nato in sella alle due ruote Conil DNA conta; infatti è figlio del pilota di Superbike e campione italiano 125 Igor. Oltre a condividere la passione per le moto, entrambi sono nati nella Rider’s Land il 23 febbraio. Numero caro alla nostra(come viene soprannominato dai tifosi) tanto da riportarlo sul cupolino. Un binomio ...