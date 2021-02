Monte Velino | trovato il corpo del quarto escursionista

(Di sabato 20 febbraio 2021) Si tratta di Gianmarco Degni, di 26 anni. Il recupero avvenuto a pochi minuti dal termine fissato per l'interruzione per pericolo di valanghe. La prefetta dell'Aquila: "Grazie a tutti i soccorritori e ai privati che dal 24 gennaio hanno lavorato senza sosta". I funerali delle...

emergenzavvf : Recuperati dai soccorritori i corpi di tre dei quattro escursionisti dispersi sul Monte Velino. Sospese per l'alto… - abruzzoweb : DISPERSI MONTE VELINO, LUNEDI’ FUNERALI SOLENNI NELLA CATTEDRALE DI AVEZZANO - franconemarisa : RT @emergenzavvf: Concluse le ricerche dei soccorritori sul Monte Velino (AQ) con il recupero dell’ultimo corpo dei 4 escursionisti dispers… - luisevanegas : RT @emergenzavvf: Concluse le ricerche dei soccorritori sul Monte Velino (AQ) con il recupero dell’ultimo corpo dei 4 escursionisti dispers… - StellaSirio60 : RT @emergenzavvf: Concluse le ricerche dei soccorritori sul Monte Velino (AQ) con il recupero dell’ultimo corpo dei 4 escursionisti dispers… -

Ultime Notizie dalla rete : Monte Velino

... Battipaglia 22, Bellizzi 7, Buccino 1, Calvanico 1, Campagna 4, Capaccio Paestum 1, Casal4,... Pontecagnano Faiano 3, Prignano Cilento 1, San Marzano sul Sarno 4, Sant'Egidio delAlbino 4,...AVEZZANO " In segno di rispetto per la tragedia che si é consumata sul, che ha visto la morte di quattro escursionisti e che ha colpito l'intera comunità cittadina, l'amministrazione del Comune di Avezzano ha deciso di sospendere per la prossima settimana le ...Avezzano - “La vicinanza della collettività durante questo periodo di ricerche è stata commovente”. Al termine delle ricerche sul Monte Velino, iniziate nella serata del 24 gennaio scorso e terminate ...Magliano de' Marsi - L'Associazione di volontariato di Protezione Civile di Magliano de' Marsi, dopo 27 giorni di presenza presso il campo base di Forme di Massa d'Albe accanto ai soccorritori, conseg ...