Milleproroghe, voto sugli emendamenti in commissione. La maggioranza cerca di sciogliere i nodi sfratti e moratoria trivelle (Di sabato 20 febbraio 2021) Prime frizioni con Forza Italia nella nuova maggioranza, chiamata alla prima prova in Parlamento sul decreto Milleproroghe. I tempi sono strettissimi – il provvedimento scade il primo marzo e deve essere votato anche al Senato – ma la sovrapposizione con la crisi e la formazione del governo Draghi ha rallentato il lavoro sugli emendamenti. Le commissioni Affari costituzionali e Bilancio hanno iniziato a votare sabato mattina e i deputati di Fi, a partire da Stefania Prestigiacomo, si sono detti "non soddisfatti dell'esito dell'istruttoria", chiedendo di votare solo pochi temi "condivisi da tutti" – in cima sisma e sfratti – e rimandare il resto a prossimi provvedimenti. "E' stata fatta una buona sintesi, non avremmo iniziato i lavori delle commissioni se non ci fosse stata intesa", ha replicato il ...

