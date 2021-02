Milan-Inter, Pioli con un grande dubbio di formazione (Di domenica 21 febbraio 2021) In vista di Milan-Inter di domani pomeriggio, Stefano Pioli ha un grande dubbio di formazione. Ecco l’incognita In vista di Milan-Inter di domani pomeriggio, Stefano Pioli ha un grande dubbio di formazione. L’incognita riguarda soprattutto la fascia sinistra dell’attacco: a giocarsi il posto ci sono Ante Rebic e Rafael Leao. PER TUTTE LE NOTIZIE SUL Milan VAI SU MilanNEWS24 Il croato sembra in crescita anche dal punto di vista realizzativo, ma c’è un fattore che favorisce il portoghese. Nel derby dell’andata Leao aveva messo in seria difficoltà la retroguardia nerazzurra e potrebbe quindi essere riconfermato Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di domenica 21 febbraio 2021) In vista didi domani pomeriggio, Stefanoha undi. Ecco l’incognita In vista didi domani pomeriggio, Stefanoha undi. L’incognita riguarda soprattutto la fascia sinistra dell’attacco: a giocarsi il posto ci sono Ante Rebic e Rafael Leao. PER TUTTE LE NOTIZIE SULVAI SUNEWS24 Il croato sembra in crescita anche dal punto di vista realizzativo, ma c’è un fattore che favorisce il portoghese. Nel derby dell’andata Leao aveva messo in seria difficoltà la retroguardia nerazzurra e potrebbe quindi essere riconfermato Leggi su Calcionews24.com

