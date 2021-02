Lobotka in panchina, per Gattuso è flop, dopo il Granada non convince (Di sabato 20 febbraio 2021) L’edizione odierna del Corriere dello Sport dichiara quanto deciso da Gattuso per il match di Bergamo, contro l’Atalanta di Gasperini. Per Gattuso, Lobotka si è … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di sabato 20 febbraio 2021) L’edizione odierna del Corriere dello Sport dichiara quanto deciso daper il match di Bergamo, contro l’Atalanta di Gasperini. Persi è … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Ultime Notizie dalla rete : Lobotka panchina Granada, chicos azules adiòs Fabian Ruiz a destra nella mediana con Lobotka al centro ed Elmas a sinistra. È stato il solito ... Sei " primavera " sulla panchina del Napoli: il portiere polacco Hubert Idasiak, 19 anni; Davide ...

Il Napoli visto a Granada è una squadra inspiegabile ... Lobotka pivote, Elmas e Fabián mezzali; Insigne esterno offensivo a sinistra, Politano a destra e Osimhen unica punta. Come detto, le scelte erano obbligate: in panchina c'erano Zielisnki e Bakayoko,...

