LIVE Sci alpino, Slalom donne Mondiali in DIRETTA: Peterlini non sfigura (Di sabato 20 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA DELLA PRIMA MANCHE 13.43 Ha inforcato l’americana O’Brien, aveva 43 centesimi di vantaggio al secondo intermedio. Martina Peterlini è in testa quando mancano ancora 21 atlete. 13.41 Anche Stjernesund finisce alle spalle di Peterlini. E’ quarta a 42 centesimi. 13.40 La russa Tkachenko è quarta a 99 centesimi da Peterlini. Ora la norvegese Stjernesund rappresenta un osso duro per l’azzurra. 13.38 Al secondo intermedio Peterlini aveva 64 centesimi di vantaggio, poi ha dilapidato quasi tutto. All’arrivo è comunque prima con 7 centesimi di vantaggio su Filser. Può recuperare qualche posizione, ma non tantissime. 13.37 Si difende la croata Popovic e chiude seconda a 27 centesimi. Vediamo ora l’azzurra Martina Peterlini. ... Leggi su oasport (Di sabato 20 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CRONACA DELLA PRIMA MANCHE 13.43 Ha inforcato l’americana O’Brien, aveva 43 centesimi di vantaggio al secondo intermedio. Martinaè in testa quando mancano ancora 21 atlete. 13.41 Anche Stjernesund finisce alle spalle di. E’ quarta a 42 centesimi. 13.40 La russa Tkachenko è quarta a 99 centesimi da. Ora la norvegese Stjernesund rappresenta un osso duro per l’azzurra. 13.38 Al secondo intermedioaveva 64 centesimi di vantaggio, poi ha dilapidato quasi tutto. All’arrivo è comunque prima con 7 centesimi di vantaggio su Filser. Può recuperare qualche posizione, ma non tantissime. 13.37 Si difende la croata Popovic e chiude seconda a 27 centesimi. Vediamo ora l’azzurra Martina. ...

