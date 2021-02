Legge contro l’omofobia, il Partito Democratico spinge per farla approvare: nulla è perduto (Di sabato 20 febbraio 2021) La Legge contro l’omofobia, nonostante sia passata alla Camera, non è stata citata dal nuovo Presidente Mario Draghi e questo ha indignato parte del Partito Democratico, che in più occasioni ha cercato di spingerla al Senato per farla approvare. E se Monica Cirinnà ha dichiarato che “basta un giorno” per approvare la Legge al Senato, Alessandro Zan – relatore del DDL – durante una diretta su Facebook ripresa da Gay.it – ha aperto una speranza a riguardo sottolineando come “è dura, ma ci sono reali possibilità di approvazione”. “La partita è molto dura, era dura prima e rimane difficile anche adesso. Al Senato i numeri sono più stretti che alla Camera. La Legge deve essere calendarizzata in commissione ... Leggi su biccy (Di sabato 20 febbraio 2021) La, nonostante sia passata alla Camera, non è stata citata dal nuovo Presidente Mario Draghi e questo ha indignato parte del, che in più occasioni ha cercato dirla al Senato per. E se Monica Cirinnà ha dichiarato che “basta un giorno” perlaal Senato, Alessandro Zan – relatore del DDL – durante una diretta su Facebook ripresa da Gay.it – ha aperto una speranza a riguardo sottolineando come “è dura, ma ci sono reali possibilità di approvazione”. “La partita è molto dura, era dura prima e rimane difficile anche adesso. Al Senato i numeri sono più stretti che alla Camera. Ladeve essere calendarizzata in commissione ...

fattoquotidiano : Prescrizione, Cartabia alla maggioranza: nessuna fretta di toccare la legge Bonafede. Stop ai tentativi di contro r… - fattoquotidiano : Non c’è nessuna fretta di intervenire sulla riforma di Alfonso Bonafede, che blocca la prescrizione dopo il primo g… - MediasetTgcom24 : Usa, giudice blocca temporaneamente legge contro l'aborto in Sud Carolina #aborto - itaca7itaca : RT @MinervaMcGrani1: - aluette12 : RT @wantolla70: In cosa per firmare la legge di iniziativa popolare contro la propaganda fascista. -