Juventus, una scintilla nel buio: Pirlo si aggrappa alla velocità di Chiesa (Di sabato 20 febbraio 2021) La sconfitta incassata circa un mese fa contro l’Inter, sembrava aver scosso un po’ l’ambiente della Juventus. La squadra di Andrea Pirlo è cresciuta vistosamente in queste ultime settimane, soprattutto dal punto di vista della personalità e della consapevolezza. Nonostante la vittoria contro la Roma ed il passaggio del turno di Coppa Italia contro l’Inter siano giunti in maniera non brillante, si era vista una Vecchia Signora in grado di gestire a suo piacimento il ritmo della sfida e di accelerare qualora lo consentisse l’andamento dell’incontro. Poi a Napoli qualcosa si è inceppato, rivelando nuovamente la Juventus d’inizio stagione. Lenta, macchinosa, prevedibile, tutte caratteristiche in netto contrasto con i diktat dello stesso Pirlo che predilige un gioco veloce, rapidi passaggi in sequenza con massimo due ... Leggi su tuttojuve24 (Di sabato 20 febbraio 2021) La sconfitta incassata circa un mese fa contro l’Inter, sembrava aver scosso un po’ l’ambiente della. La squadra di Andreaè cresciuta vistosamente in queste ultime settimane, soprattutto dal punto di vista della personalità e della consapevolezza. Nonostante la vittoria contro la Roma ed il passaggio del turno di Coppa Italia contro l’Inter siano giunti in maniera non brillante, si era vista una Vecchia Signora in grado di gestire a suo piacimento il ritmo della sfida e di accelerare qualora lo consentisse l’andamento dell’incontro. Poi a Napoli qualcosa si è inceppato, rivelando nuovamente lad’inizio stagione. Lenta, macchinosa, prevedibile, tutte caratteristiche in netto contrasto con i diktat dello stessoche predilige un gioco veloce, rapidi passaggi in sequenza con massimo due ...

