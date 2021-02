Juve | allenamento tattico in vista del Crotone

JuventusTV : Occhi su #JuveLucchese! ???? ?? Il video dell’allenamento ? - JuventusTV : LIVE?? L'allenamento alla vigilia di #FCPJuve ?? - junews24com : Allenamento Juve: bianconeri in campo per l'impegno con il Crotone - - juve_passion20 : Pirlo ha provato Nicolò #Fagioli titolare durante la sessione di allenamento. ?? #JuveCrotone - Ultrasjuventus3 : RT @JuventusTV: Occhi su #JuveLucchese! ???? ?? Il video dell’allenamento ? -

Ultime Notizie dalla rete : Juve allenamento

TORINO - Mattinata d'per lache, dopo aver usufruito di un giorno di riposo, si è ritrovata alla Continassa per preparare il posticipo di lunedì sera, quando all'Allianz Stadium arriverà il Crotone ...Oltre all'emergenza c'è di più. Le prove indel 20enne Nicolò Fagioli nel centrocampo della Juventus vanno ben al di là delle assenze di Arthur per infortunio e di Adrien Rabiot per squalifica. Dall'inizio o a partita in corso, il ...Barrenechea. Bonetti. Cerri. Cotter. Daffara. De winter. Fiumano’. Galante. Garofani. Hasa. Iling. Leo. Miretti. Mulazzi. Ntenda. Nzouango. Omic. Pisapia. Riccio. Sekularac. Sekulov. Senko. Soule. Tur ...TORINO - Mattinata d'allenamento per la Juve che, dopo aver usufruito di un giorno di riposo, si è ritrovata alla Continassa per preparare il posticipo di lunedì sera, quando all'Allianz Stadium arriv ...