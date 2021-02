Joaquin Phoenix | sarà protagonita di Disappointment Blvd

(Di sabato 20 febbraio 2021) Il premio Oscarinterpreterà il ruolo principale nel film di prossima uscita “” ( era noto fino ad oggi, Beau is Afraid) di Ari Aster. Il regista ha già lavorato al dramma horror “Hereditary” (2018) e al film horror folk “Midsommar” (2019).il protagonista? Alla fine dell’anno scorso hanno cominciato a circolare diverse voci secondo le qualiconsiderasse questo ruolo come un seguito spirituale della sua interpretazione in Joker premiata agli Oscar, ma gli addetti ai lavori commentarono all’epoca che nulla era stato ancora definito. Ivece ora è ufficiale eil protagonista. Secondo The ...

Il dopo-Joker per Joaquin Phoenix vivrà una fruttuosa collaborazione con il regista Ari Aster in Disappointment Blvd.
Il nuovo film di Ari Aster, Disappointment Blvd, verrà nuovamente prodotto dalla A24 e vedrà Joaquin Phoenix come protagonista ...