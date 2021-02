Istituita la Giornata nazionale dei camici bianchi

(Di sabato 20 febbraio 2021) Il 20 febbraio è ladei. L’edizione del 2021 è dedicata al personale sanitario morto per Covid. 20 febbraio,dedicata al personale sanitario morto per Covid su Notizie.it.

Proprio oggi si celebra la primaNazionale dei Camici Bianchi ,per onorare il grande lavoro, impegno e sacrificio del personale medico e sanitario nel corso dellaUnache si lega a quella in memoria delle vittime di Covid per il 18 marzograzie a una proposta di legge della quale mi onoro essere il primo firmatario approvata all'unanimità ...Personale sanitario del Civile impegnato nel contrasto del coronavirus - Foto Gabriele Strada /Neg © www.giornaledibrescia.it «Quando un bambino tra dieci anni ci chiederà " Cosa è questa Giornata? " ..."Oggi celebriamo la prima "Giornata nazionale dedicata al personale sanitario, sociosanitario, socio-assistenziale e del volontariato", che abbiamo istituito con la Legge 155 del 2020, ...