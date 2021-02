In ‘Diverso da chi?’ parlo di sesso | disabilità e risate Insomma | non compratelo! O forse sì

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 20 febbraio 2021) Quando si arriva ai 30 anni, e io oramai li compio da sette anni a questa parte, bisogna necessariamente aver realizzato qualcosa d’importante nella vita – non so, incidere un disco, vincere un premio importante nel proprio ambito professionale, aver conseguito un dottorato ecc. – per sentirsi accettato e di conseguenza essere degnamente considerato in questa società. Società ove è d’uopo puntare sempre più in alto ed essere al top, altrimenti sei fuori (out, nel gergo di noi giovincelli). Per questo, dacché sono diventato conformista, ho pensato di seguire i dettami dalla maggioranza – del resto come il saggio Gaber asserisce, il conformista “quando ha voglia di pensare, pensa per sentito dire” (chapeau al Signor G, che omaggiamo di nuovo) – e di prendere una decisone (poco) originale: sarò il primo disabile, eccettuato tutti quelli che l‘hanno già fatto, a pubblicare un libro! ...