I monoclonali made in Siena neutralizzano tutte le varianti

(Di sabato 20 febbraio 2021) Maria Sorbi Gli anticorpi realizzati dal team di Rappuoli sono più efficaci del vaccino sulle mutazioni inglese e brasiliana Arrivano i nostri. Buone notizie sul fronte italiano della ricerca. Il vaccino «di Stato» ReiThera, sviluppato allo Spallanzani di Roma, ha superato a pieni voti la fase uno della sperimentazione. E gli anticorpiallo studio asono in grado di neutralizzare ledell'infezione. «Sono efficaci contro quella inglese - spiega Riccardo Baccheschi, alla guida della Achilles Vaccines - e abbiamo già i dati della sperimentazione. Stiamo verificando la loro efficacia anche contro la variante brasiliana e, al momento, i dati sembrano buoni e lo studio sta dando risultati positivi. In un terzo tempo approfondiremo anche gli effetti sulla variante sudafricana ma al momento non ce n'è ...

piergiorgio1968 : Su @ilgiornale la notizia che i monoclonali made in #Siena (AchilleS Vaccines) neutralizzano tutte le varianti. -

