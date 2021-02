Grave lutto per Joe Bastianich | «Ti amo | mi mancherai»

Leggi su ultimora.news

(Di sabato 20 febbraio 2021) Terribileper Joe: la nonna del noto ristoratore, Erminia Matticchio, è scomparsa nei giorni scorsi. Aveva compiuto 100 anni appena poche settimane fa. Un traguardo festeggiato in grande stile con una festa a New York, circondata dalla figlia, dai nipoti e dai bisnipoti. Stando a quanto riportato da Il Corriere della Sera, la donna sarebbe venuta a mancare nel giorno di San Valentino. Pochi giorni prima aveva avuto un malore dal quale non si sarebbe più ripresa. La figlia Lidia (madre di Joe) aveva deciso di prendersi una pausa per poter dedicare tutto il suo tempo ai pochi giorni di vita che restavano a sua madre, per ringraziarla di tutto quello che ha fatto per loro. Il ricordo di JoeLa chef ha raccontato che quando lavorava senza un attimo di tregua all'interno dei ristoranti di famiglia, era sua ...