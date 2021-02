Dopo pipistrelli e serpenti nel mirino c'è il furetto (Di sabato 20 febbraio 2021) Redazione Confermata l'origine animale del virus Pipistrello, pangolino o serpente? L'origine animale del coronavirus, che avrebbe poi compiuto il salto di specie, è stata l'ipotesi più accreditata fin dall'identificazione dei primi casi di Sars Cov2. Ora però al già ricco elenco di animali sospetti si aggiungono il tasso, il furetto e forse anche il coniglio. Proprio pochi giorni fa il capo della missione dell'Oms a Wuhan, Peter Ben Embarek, aveva convocato una conferenza stampa nella città cinese, primo focolaio del coronavirus, per ribadire che il sospetto di un supervirus creato in laboratorio sarebbe del tutto infondato. «Tutti i dati raccolti sin qui ci portano a concludere che l'origine del coronavirus è animale», aveva ribadito l'esperto Oms. Lo studio condotto durante la missione dunque non aveva fatto cambiare idea agli scienziati che ... Leggi su ilgiornale (Di sabato 20 febbraio 2021) Redazione Confermata l'origine animale del virus Pipistrello, pangolino o serpente? L'origine animale del coronavirus, che avrebbe poi compiuto il salto di specie, è stata l'ipotesi più accreditata fin dall'identificazione dei primi casi di Sars Cov2. Ora però al già ricco elenco di animali sospetti si aggiungono il tasso, ile forse anche il coniglio. Proprio pochi giorni fa il capo della missione dell'Oms a Wuhan, Peter Ben Embarek, aveva convocato una conferenza stampa nella città cinese, primo focolaio del coronavirus, per ribadire che il sospetto di un supervirus creato in laboratorio sarebbe del tutto infondato. «Tutti i dati raccolti sin qui ci portano a concludere che l'origine del coronavirus è animale», aveva ribadito l'esperto Oms. Lo studio condotto durante la missione dunque non aveva fatto cambiare idea agli scienziati che ...

