Daydreamer, anticipazioni 22-26 febbraio: Aziz finge un malore

In Daydreamer vedremo come proseguiranno le vite dei protagonisti un anno dopo la fuga di Can da Instanbul. Le cose saranno radicalmente cambiate e in città avrà fatto ritorno Aziz, il padre di Emre e Can. Anche il fotografo sarà in città, ma il suo intento sarà quello di fermarsi solo per il tempo necessario per riparare la barca. Il padre studierà un piano per evitare la partenza del figlio e riavvicinare Can e Sanem, arrivando a fingere un malore.

Daydreamer, trame 22-26 febbraio: Sanem è la nuova proprietaria della Fikri Harika

Nelle prossime puntate di Daydreamer, Sanem farà ritorno alla tenuta dopo la presentazione del suo libro. Ad attenderla ci saranno CeyCey e Muzzafer, i quali le diranno di aver comprato i diritti del marchio Fikri Harika con il suo denaro.

