Covid, Crisanti a Sky TG24: "Serve strategia per ridurre al minimo i contatti"

"Con questo tipo di virus avremmo dovuto, e forse siamo ancora in tempo, cambiare strategia e andare verso una strategia che ha l'obiettivo di ridurre al minimo i contatti". Queste le parole del professor Andrea Crisanti, direttore del dipartimento di Microbiologia dell'Università di Padova, a Sky TG24 a un anno dal primo caso di Covid-19 in Italia. "Anche durante la prima ondata - aggiunge - penso ci sia stato un ritardo per capire la gravità della situazione, sono passati quasi 16 giorni da quando sono stati diagnosticati i primi contagi e si sono verificati i primi decessi al momento in cui sono state prese delle decisioni di carattere strategico per limitare il contagio. Ci siamo illusi per due settimane che potessimo tornare rapidamente alla vita ..."

