Covid: Bernini, 'per sanitari non solo omaggio formale ma risposte immediate' (Di sabato 20 febbraio 2021) Roma, 20 feb. (Adnkronos) - “Questa prima Giornata nazionale dedicata al personale sanitario -e a tutti coloro che da un anno sono in prima linea nel contrasto alla pandemia- non può ridursi a un mero omaggio formale: la politica ha il dovere di dare risposte immediate all'appello di medici, infermieri, farmacisti e volontari che ci chiedono di rafforzare le campagne vaccinali e la medicina territoriale". Lo afferma Anna Maria Bernini, capogruppo di Fi al Senato. "Il primo, grande esempio di unità nazionale in questa emergenza -aggiunge- ce lo hanno fornito proprio loro: ora dobbiamo tutti sforzarci -Stato e cittadini- con misure all'altezza e comportamenti individuali responsabili, di non vanificare un sacrificio che rappresenta già una indimenticabile pagina di storia”. Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 20 febbraio 2021) Roma, 20 feb. (Adnkronos) - “Questa prima Giornata nazionale dedicata al personaleo -e a tutti coloro che da un anno sono in prima linea nel contrasto alla pandemia- non può ridursi a un mero: la politica ha il dovere di dareall'appello di medici, infermieri, farmacisti e volontari che ci chiedono di rafforzare le campagne vaccinali e la medicina territoriale". Lo afferma Anna Maria, capogruppo di Fi al Senato. "Il primo, grande esempio di unità nazionale in questa emergenza -aggiunge- ce lo hanno fornito proprio loro: ora dobbiamo tutti sforzarci -Stato e cittadini- con misure all'altezza e comportamenti individuali responsabili, di non vanificare un sacrificio che rappresenta già una indimenticabile pagina di storia”.

TV7Benevento : Covid: Bernini, 'per sanitari non solo omaggio formale ma risposte immediate'... - EnioSagretti : Dalla Bernini a Salvini, da LeU al M5S credo tra un po' la draghite, che attacca la testa, farà più danni del covid. - zazoomblog : Covid: Bernini basta dispute tra guelfi e ghibellini vincere sfida vaccini - #Covid: #Bernini #basta #dispute - TV7Benevento : Covid: Bernini, 'basta dispute tra guelfi e ghibellini, vincere sfida vaccini'... - Felcia52 : #Bernini (#FI) 'Lei (#Draghi !!) dev'essere il sacerdote del Next Generation EU. E saremo i custodi del culto. Lei… -