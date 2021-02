Cagliari, Di Francesco verso l’esonero: i possibili sostituti (Di sabato 20 febbraio 2021) Dopo l’ennesima sconfitta del Cagliari, Giulini è pronto ad esonerare Eusebio Di Francesco. Tra i possibili sostituti anche Montella Un punto nelle ultime dieci giornate, una sola rete messa a segno in otto gare. Sono gli sconcertanti numeri del Cagliari di Eusebio Di Francesco, che dopo la sconfitta con il Torino è precipitato ancor di più in zona retrocessione. Adesso la zona salvezza dista cinque punti, e nonostante manchino tre mesi al termine del campionato, sembra già una distanza difficile da colmare. Una marcia negativa cominciata al termine del 2020 e che non si è mai arrestata, a parte un pari con il Sassuolo. L’ultima vittoria risale addirittura al 7 novembre, con il 2-0 contro la Sampdoria. E Di Francesco, nonostante poche settimane fa abbia ... Leggi su zon (Di sabato 20 febbraio 2021) Dopo l’ennesima sconfitta del, Giulini è pronto ad esonerare Eusebio Di. Tra ianche Montella Un punto nelle ultime dieci giornate, una sola rete messa a segno in otto gare. Sono gli sconcertanti numeri deldi Eusebio Di, che dopo la sconfitta con il Torino è precipitato ancor di più in zona retrocessione. Adesso la zona salvezza dista cinque punti, e nonostante manchino tre mesi al termine del campionato, sembra già una distanza difficile da colmare. Una marcia negativa cominciata al termine del 2020 e che non si è mai arrestata, a parte un pari con il Sassuolo. L’ultima vittoria risale addirittura al 7 novembre, con il 2-0 contro la Sampdoria. E Di, nonostante poche settimane fa abbia ...

