Bologna, paura in centro: vede un passante con la mascherina abbassata e gli punta la pistola (Di sabato 20 febbraio 2021) Ancora un caso di aggressione legato all'uso della mascherina. Ha visto un passante con la mascherina abbassata e, per costringerlo ad indossarla, gli ha puntato contro la pistola. È successo a Bologna, in zona Mazzini, dove la polizia è intervenuta per sedare una lite, culminata in un'aggressione con minacce. Protagonisti, un 50enne e un 63enne, entrambi italiani che, secondo quanto si apprende, non si conoscevano e si sono incrociati in via Protti. Ha la mascherina abbassata e viene minacciato Il 50enne aveva la mascherina momentaneamente abbassata poiché, secondo quanto raccontato agli agenti, nelle vicinanze non c'era nessuno. Il 63enne, però, lo ha visto e la situazione è degenerata quando l'uomo ...

