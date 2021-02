Allarme varianti, regioni divise su Italia tutta arancione. Chiesta revisione fasce (Di sabato 20 febbraio 2021) Attese dal governo le prossime decisioni a partire dal blocco degli spostamenti tra regioni in scadenza il 25 febbraio. Salvini: si intervenga in modo rapido e circoscritto Leggi su ilsole24ore (Di sabato 20 febbraio 2021) Attese dal governo le prossime decisioni a partire dal blocco degli spostamenti train scadenza il 25 febbraio. Salvini: si intervenga in modo rapido e circoscritto

Agenzia_Ansa : Covid, è allarme varianti. Zone rosse per contenerle. Campania, Emilia Romagna e Molise arancioni da domenica #ANSA - sole24ore : Allarme varianti, ipotesi arancione in tutta Italia. Regioni discutono revisione delle fasce - fisco24_info : Allarme varianti, regioni divise su Italia tutta arancione. Chiesta revisione fasce: Attese dal governo le prossime… - infoitinterno : Allarme varianti, ipotesi arancione in tutta Italia. Regioni discutono revisione delle fasce - PaolaTacconi : RT @CorriereTorino: Allarme varianti Covid, in Piemonte più controlli per chi rientra dai Paesi a rischio -