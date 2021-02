Ultime Notizie Roma del 19-02-2021 ore 13 | 10

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 19 febbraio 2021)dailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione da Francesco Vitale in studio secondi covid dell’istituto superiore di sanità che decreteranno i prossimi colori delle regioni con mezzi Italia rischia l’arancione da domenica nel periodo 27 gennaio 9 febbraio le reti medio calcolato sui casi sintomatici a 099 in crescita 1.07 nel limite superiore sul fronte vaccini dell’aifa ferma varianti sono più contagiose ma non più letali insulti minacce però le ripetibili sono partiti contro Liliana Segre che al Fatebenefratelli di Milano si è sottoposta la vaccinazione anti covid per dare il buon esempio l’intersezione scatenati Ma alla fine hanno solo raccolto uno sdegno unanime da parte di politica e società civile odio la bile fanatismo da condannare ha detto tra le prime il ministro per gli affari regionali Mariastella Gelmini andare a cercare la vita in uno dei ...