Theo, primo centro in Europa. E supera se stesso: decisivo in 11 reti rossonere (Di venerdì 19 febbraio 2021) Mai banale, Theo Hernandez. E mai ordinario nelle prestazioni: o si prende la scena in positivo o - più raramente - diventa protagonista in negativo. A Belgrado il numero 19 rossonero è salito sul ... Leggi su gazzetta (Di venerdì 19 febbraio 2021) Mai banale,Hernandez. E mai ordinario nelle prestazioni: o si prende la scena in positivo o - più raramente - diventa protagonista in negativo. A Belgrado il numero 19 rossonero è salito sul ...

Dalla_SerieA : Stella Rossa-Milan 2-2: Stankovic riprende Pioli nel recupero - - sportli26181512 : Theo, primo centro in Europa. E supera se stesso: decisivo in 11 reti rossonere: Theo, primo centro in Europa. E su… - Gazzetta_it : #TheoHernandez, primo centro in Europa. E supera se stesso: decisivo in 11 reti stagionali del #Milan - murodanesekjaer : @murieIismo9 @Tomele03 Per me kjaer e theo il primo tempo non hanno capito nulla, il secondo tempo un po meglio ma… - _Simo95_ : @artenight @NandoPiscopo1 @Emiliangiolo A Bologna la partita era in totale controllo poi theo ha fatto la cazzata m… -