Spezia | Meluso | «Italiano a lungo con noi Zeman? Lui è più attento»

(Di venerdì 19 febbraio 2021) Mauro, direttore sportivo dello, parla prima della gara contro la Fiorentina: ecco le sue dichiarazioni sul tecnico, VincenzoMauroparla ai microfoni di Sky Sport prima della gara contro la Fiorentina. LA GARA – «Le cose belle durano poco, col Milan abbiamo fatto un’impresa ma bisogna resettare e pensare che sì, la posizione di classifica è buona, ma la strada è ancora lunga e tortuosa. Bisogna impegnarsi con la stessa forza e determinazione di sempre».– «Opera in modo meritocratico e i giocatori lo seguono con attenzione, anche se è uno divertente e scanzonato, che si fa seguire bene dai ragazzi. Ha un contratto di un altro anno con clausola rescissoria, fatto dalla vecchia proprietà quando non ero presente. So che è seguito, ma spero di lavorare con lui a ...

Ci sarà da soffrire fino alla fine del campionato per portare a casa il nostro obiettivo", dice il responsabile dell'area tecnica Mauroai microfoni di Sky Sport prima di Fiorentina -. "...Lo sanno bene mister Italiano e il responsabile dell'area tecnica, che si sono confrontati ... Aleggia il fantasma di Crotone, unica partita in cui losi presentò con i favori del ...Mauro Meluso, ds dello Spezia, ha parlato così ai microfoni di Sky Sport: “Dobbiamo già aver dimenticato il Milan, perché le cose belle durano poco. Abbiamo fatto un’impresa contro quella che era ..."La strada è lunga e tortuosa, non abbiamo ancora fatto nulla. Ci sarà da soffrire fino alla fine del campionato per portare a casa il nostro obiettivo", dice il responsabile dell´area tecnica Mauro M ...