Serie B 2020/2021, Frosinone e Pescara non vanno oltre lo 0-0 (Di venerdì 19 febbraio 2021) Termina in pareggio la ventiquattresima giornata di Serie B 2020/2021 tra Frosinone e Pescara. La formazione di Nesta non riesce a smuovere la classifica e perde l'occasione di agganciare il Lecce all'ottavo posto, mentre il Pescara guadagna un punto che in ottica salvezza è prezioso come l'oro. LA CRONACA – Partenza aggressiva del Frosinone che si rende pericoloso prima con Iemmello che ci prova da fuori ma Fiorillo riesce ad alzare la palla sopra la traversa, e poi con Rohden al 27? che va alla conclusione dal limite dell'area sugli sviluppi del corner, ma il centrocampista dei padroni di casa non trova la porta. Fa salire i giri del motore la formazione di Nesta che si procura il terzo calcio di punizione in pochi minuti sul quale si presenta Salvi: la conclusione ...

