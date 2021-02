Roma: due pusher arrestati e 53 dosi di cocaina sequestrate, uno di loro ha solo 20 anni (Di venerdì 19 febbraio 2021) Due persone, di 20 e 30 anni, sono state arrestate dai Carabinieri della Compagnia di Frascati, durante alcune attività di monitoraggio delle piazze di spaccio. Entrambe le persone sono già note alle forze dell’ordine a causa di alcuni precedenti. In questo caso le manette sono scattate per l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’appostamento e l’arresto I militari della Stazione Roma Tor Bella Monaca, appostati in via dell’Archeologia, hanno notato il 20enne mentre si aggirava con fare sospetto. Fermato per un controllo, a seguito della perquisizione, è stato trovato in possesso di 15 dosi di cocaina, del peso di circa 10 grammi, e 35 dosi di eroina, per circa 15 grammi, nonché della somma di 130 euro ritenuta provento della sua pregressa attività illecita. Poco più ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 19 febbraio 2021) Due persone, di 20 e 30, sono state arrestate dai Carabinieri della Compagnia di Frascati, durante alcune attività di monitoraggio delle piazze di spaccio. Entrambe le persone sono già note alle forze dell’ordine a causa di alcuni precedenti. In questo caso le manette sono scattate per l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’appostamento e l’arresto I militari della StazioneTor Bella Monaca, appostati in via dell’Archeologia, hanno notato il 20enne mentre si aggirava con fare sospetto. Fermato per un controllo, a seguito della perquisizione, è stato trovato in possesso di 15di, del peso di circa 10 grammi, e 35di eroina, per circa 15 grammi, nonché della somma di 130 euro ritenuta provento della sua pregressa attività illecita. Poco più ...

