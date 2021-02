"Qui c'è tutto il mondo" profuma di libertà (Di venerdì 19 febbraio 2021) Le graphic novel hanno il vantaggio di riuscire a raccontare storie attraverso la fusione tra parole e immagini, un delicato equilibrio che quando funziona riesce a creare un’alchimia potente e, quando le storie sono dolorose, devastante per l’animo di chi legge. “Qui c’è tutto il mondo” (Tunué) è un fumetto disegnato da Filippo Paris e sceneggiato da Cristiana Alicata. Un’opera potente nelle immagini, belle e dettagliate, che riesce a potenziare le parole che raccontano la vita di una famiglia sarda trapiantata nel 1985 nella provincia di Bergamo dal punto di vista di Anita, una bambina come tante altre e per questo assolutamente unica. Sono i nuovi arrivati e sono considerati diversi e spesso verranno chiamati con l’epiteto che si usa per quelli che vengono dal sud e cioè “terroni”. Anche se qualcuno dibatte - in dialetto - se i sardi siano da ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 19 febbraio 2021) Le graphic novel hanno il vantaggio di riuscire a raccontare storie attraverso la fusione tra parole e immagini, un delicato equilibrio che quando funziona riesce a creare un’alchimia potente e, quando le storie sono dolorose, devastante per l’animo di chi legge. “Qui c’èil” (Tunué) è un fumetto disegnato da Filippo Paris e sceneggiato da Cristiana Alicata. Un’opera potente nelle immagini, belle e dettagliate, che riesce a potenziare le parole che raccontano la vita di una famiglia sarda trapiantata nel 1985 nella provincia di Bergamo dal punto di vista di Anita, una bambina come tante altre e per questo assolutamente unica. Sono i nuovi arrivati e sono considerati diversi e spesso verranno chiamati con l’epiteto che si usa per quelli che vengono dal sud e cioè “terroni”. Anche se qualcuno dibatte - in dialetto - se i sardi siano da ...

Link4Universe : ECCOLA!! PRIMA FOTO DI MARTE da #PERSEVERANCE!!! Sono qui insieme a 40.000 di voi! C'è ancora la protezione sopra l… - virginiaraggi : Qui siamo al Tufello, nella periferia di Roma. Questo spazio fino a ieri era una piccola discarica a cielo aperto.… - emmabonino : Qui una volta era tutto un 'usciamo dall'euro'. Per questo sono particolarmente contenta di poter votare con… - MarcoM267 : RT @AntoVitiello: #Donnarumma: 'Trattativa per il rinnovo, come la vivo? Serenamente, come ho sempre vissuto gli anni qui al #Milan. Sono t… - BiancucciDavid : @ore14rai2 @alesallusti @RobertaBruzzone @ciropellegrino @CateCollovati In America ti danno L'ERGASTOLO A 17 ANNI.p… -