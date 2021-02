Petralia Soprana, orti sociali in terreni pubblici (Di venerdì 19 febbraio 2021) Al via l’orto sociale a Petralia Soprana. La giunta municipale ha approvato il progetto “coltiviamo insieme” con il quale intende affidare gratuitamente ai cittadini degli appezzamenti di terreni comunali nei quali potere realizzare dei veri e propri orti. L’idea ha lo scopo di sostenere alcune categorie sociali più deboli che possono integrare il proprio reddito Leggi su ilmattinodisicilia (Di venerdì 19 febbraio 2021) Al via l’orto sociale a. La giunta municipale ha approvato il progetto “coltiviamo insieme” con il quale intende affidare gratuitamente ai cittadini degli appezzamenti dicomunali nei quali potere realizzare dei veri e propri. L’idea ha lo scopo di sostenere alcune categoriepiù deboli che possono integrare il proprio reddito

Petralia Soprana. Al via l'orto sociale nel borgo più bello d'Italia 19/02/2021 - 11:50 La giunta municipale ha approvato il progetto "coltiviamo insieme" con il quale intende affidare gratuitamente a cittadini di Petralia Soprana degli appezzamenti di terreni comunali nei quali potere realizzare dei veri e propri orti. L'idea ha lo scopo di sostenere alcune categorie sociali più deboli che possono integrare

