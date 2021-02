Perseverance è su Marte Scroscio di applausi alla NASA | l’esplorazione può iniziare

(Di venerdì 19 febbraio 2021) (Teleborsa) – Il roverdellaè atterrato sudopo un viaggio di 3,9 milioni di chilometri durato oltre sette mesi. Il segnale dell’atterraggio come previsto è arrivato attorno alle 22.55, con 11 minuti di differenza rispetto all’orario effettivo in cui il rover ha toccato il suolo, in corrispondenza del cratere Jazero, sede di un antichissimo lago. Un lungo applauso al Jet Propulsion Laboratory dellaè seguito al segnale di atterraggio ed alle primissime immagini scattate dal rover poco prima di toccare il suolo. La missione disarà quella di avviaredel suolo marziano, indagando sull’esistenza di antiche forme di vita in un passato più o meno lontano e raccogliendo campioni di rocce marziane, grazie anche al contributo ...

Link4Universe : ECCOLA!! PRIMA FOTO DI MARTE da #PERSEVERANCE!!! Sono qui insieme a 40.000 di voi! C'è ancora la protezione sopra l… - Radio1Rai : Stasera è previsto l’arrivo del rover #Perseverance @NASAPersevere su #Marte. E’ il momento decisivo della missione… - Agenzia_Ansa : FLASHANSA ++++ Il Rover Perseverance è su Marte, il segnale è giunto a Terra++++ #Mars2020 #CountdowntoMars #ANSA - thetruelele1 : RT @Link4Universe: ECCOLA!! PRIMA FOTO DI MARTE da #PERSEVERANCE!!! Sono qui insieme a 40.000 di voi! C'è ancora la protezione sopra la len… - DigitalkPR : Il rover Perserverance è arrivato su Marte: ecco la prima foto scattata Atterrato con successo su Marte, il rover P… -

Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha salutato lo 'storico' atterraggio del rover Perseverance su Marte come prova del potere della scienza e 'dell'ingegno americano'. In un tweet del ...L'impegno per portare Perseverance sul suolo Per consentire l'atterraggio del rover Perseverance su Marte sono serviti sette lunghissimi minuti e ben 11 i minuti perché il segnale raggiungesse la ...(Teleborsa) – Il rover Perseverance della NASA è atterrato su Marte dopo un viaggio di 3,9 milioni di chilometri durato oltre sette mesi. Il segnale dell'atterraggio come previsto è ...