Overwatch 2 | un leak per le possibili novità della BlizzCon I fan dovrebbero abbassare le aspettative?

(Di venerdì 19 febbraio 2021) Un nuovodi2 è emerso online prima2021, e la fuga di notizie arriva da un importante e rispettabileer di. Blizzard ha già confermato che il tanto atteso sequel sarà alla2021 e che avrà aggiornamenti da condividere, ma al momento non ha detto nulla su ciò che i fan possono aspettarsi. Dato che il gioco non verrà pubblicato quest'anno, è lecito ritenere che non otterremo una data di uscita. Detto questo, Metro, iler di, ha detto su Twitter che i fanle loro, sottolineando che questo sarà più o meno un report sui progressi del gioco, e niente di più. Leggi altro...

Eurogamer_it : #Overwatch2 e gli annunci alla #BlizzCon: i fan dovrebbero abbassare le aspettative secondo un leaker. -

Ultime Notizie dalla rete : Overwatch leak

Powned.it

... che si terrà questa sera dalle 23:00 alle 00:15 italiane : ci aspettiamo annunci su Diablo IV, World of Warcraft,2, Hearthstone e secondo alcuni, anche sulla remastered di Diablo II ......Diablo IV ed2 , ha deciso di parlare nuovamente, lanciando a questo giro la bomba 'Diablo II Resurrected' , ovvero la remastered dell'omonimo gioco. Prima di condividere tutti i suoi, ...Overwatch 2: reveal di nuovi eroi alla BlizzCon 2021 ma i fan dovrebbero abbassare le loro aspettative secondo un leak.Un leak del materiale stampa di Blizzard ha svelato le novità per World of Warcraft in serbo per il BlizzCon digitale di quest'anno. Scopri di più ...