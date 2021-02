“Non vedo l’ora!”. Belen Rodriguez svela il sesso e il nome del bebè. L’annuncio tanto atteso (Di venerdì 19 febbraio 2021) Belen Rodriguez, già mamma di Santiago, il figlio avuto dall’ex marito, il ballerino e conduttore Stefano De Martino, è incinta del fidanzato, il parrucchiere Antonino Spinalbese. La conferma è arrivata dalle pagine del settimanale diretto da Alfonso Signorini. “Sono entrata nel quinto mese di gravidanza”, aveva detto raggiante. “Sono un’esteta, apprezzo la bellezza e, quando l’ho visto, ho pensato: ‘Che bel ragazzo’. Era il mio genere, su quello sono coerente (ride, ndr). Per me è stato un colpo di fulmine”, aveva detto Belen. “Antonino è completamente diverso da tutte le persone che ho incontrato. Mi sono sempre piaciuti gli “stronzi” ma, con il tempo, ho capito che, per quanto ti divertano all’inizio, poi non ti danno serenità. Ho capito per la prima volta che avrei voluto un uomo “gentile””.



