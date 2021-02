“Non so quanto mi resta da vivere”, dramma da Barbara D’Urso: gelo in studio (Di venerdì 19 febbraio 2021) Stefano Tacconi ha voluto raccontare nel salotto tv di Pomeriggio Cinque un lato molto intimo della sua vita privata. Grande emozione in studio da Barbara D’Urso L’ex calciatore ha deciso di raccontare davanti a milioni di italiani il suo periodo particolarmente delicato e i suoi problemi di salute, arrivati d’un colpo: “Un anno e mezzo fa mi sono operato alla schiena, con due vertebre fratturate. Ho rischiato di rimanere sulla sedia a rotelle. Non so quanto mi resta da vivere, l’età avanza. Quest’anno ho perso tanti amici, come Paolo Rossi e Diego Armando Maradona. Ho quattro figli e ho sempre pensato alla mia famiglia, adesso voglio riprendermi un po’ di vita e andare ad allenare un anno in Cina. Mia moglie ha minacciato di divorziare se parto. Io, però, ho deciso”. ... Leggi su solonotizie24 (Di venerdì 19 febbraio 2021) Stefano Tacconi ha voluto raccontare nel salotto tv di Pomeriggio Cinque un lato molto intimo della sua vita privata. Grande emozione indaL’ex calciatore ha deciso di raccontare davanti a milioni di italiani il suo periodo particolarmente delicato e i suoi problemi di salute, arrivati d’un colpo: “Un anno e mezzo fa mi sono operato alla schiena, con due vertebre fratturate. Ho rischiato di rimanere sulla sedia a rotelle. Non somida, l’età avanza. Quest’anno ho perso tanti amici, come Paolo Rossi e Diego Armando Maradona. Ho quattro figli e ho sempre pensato alla mia famiglia, adesso voglio riprendermi un po’ di vita e andare ad allenare un anno in Cina. Mia moglie ha minacciato di divorziare se parto. Io, però, ho deciso”. ...

