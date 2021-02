LIVE Medvedev-Tsitsipas 6-4 0-1, Australian Open 2021 in DIRETTA: il greco si salva ai vantaggi (Di venerdì 19 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-40 Il russo prende in contropiede Tsitsipas con il dritto incrociato A-40 Medvedev ci prova con il rovescio lungolinea che va in corridoio 40-40 Scambio lungo tra i due, Tsitsipas viene graziato una volta dal nastro, non la seconda. Quando lo scambio si allunga oltre i 9 colpi Medvedev è quasi infallibile A-40 Risposta corta di Medvedev, Tsitsipas aggredisce e si prende il punto a rete con lo smash. 40-40 Si va sulla diagonale di rovescio, Tsitsipas la spara lunghissima 40-30 Gran prima esterna di Tsitsipas. Non potente, ma precisa 30-30 Altro errore di dritto in corsa per il russo. 15-30 Tsitsipas va all’attacco mettendo nell’angolo sinistro ... Leggi su oasport (Di venerdì 19 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA40-40 Il russo prende in contropiedecon il dritto incrociato A-40ci prova con il rovescio lungolinea che va in corridoio 40-40 Scambio lungo tra i due,viene graziato una volta dal nastro, non la seconda. Quando lo scambio si allunga oltre i 9 colpiè quasi infallibile A-40 Risposta corta diaggredisce e si prende il punto a rete con lo smash. 40-40 Si va sulla diagonale di rovescio,la spara lunghissima 40-30 Gran prima esterna di. Non potente, ma precisa 30-30 Altro errore di dritto in corsa per il russo. 15-30va all’attacco mettendo nell’angolo sinistro ...

zazoomblog : LIVE Medvedev-Tsitsipas 3-2 Australian Open 2021 in DIRETTA: il russo si prende il break nel quinto gioco -… - Ubitennis : Australian Open 2021, LIVE: Medvedev o Tsitsipas, chi sfiderà Djokovic in finale? - Eurosport_IT : Chi raggiungerà Djokovic in finale? ???????? Segui la semifinale tra Medvedev e Tsitsipas LIVE su… - RSIsport : ???????? Oggi alla RSI parte 1: ?????? 09h30 Australian Open, semifinale Medvedev - Tsitsipas - zazoomblog : LIVE Medvedev-Tsitsipas Australian Open 2021 in DIRETTA: semifinale incerta chi va a sfidare Djokovic? - #Medvedev-… -