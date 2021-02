L’Europa sulle imprese segue la linea Draghi (ma c’è un’insidia) (Di venerdì 19 febbraio 2021) Mario Draghi, prima di essere chiamato alla guida del governo italiano, aveva contribuito alla pubblicazione di un report ad opera del G30, il think tank di consulenza su questioni di economia monetaria e internazionale nel cui steering committee, il comitato di direzione, siede assieme a un collega banchiere, Raghuram Rajan, noto economista ed ex governatore InsideOver. Leggi su it.insideover (Di venerdì 19 febbraio 2021) Mario, prima di essere chiamato alla guida del governo italiano, aveva contribuito alla pubblicazione di un report ad opera del G30, il think tank di consulenza su questioni di economia monetaria e internazionale nel cui steering committee, il comitato di direzione, siede assieme a un collega banchiere, Raghuram Rajan, noto economista ed ex governatore InsideOver.

DiplomaziaTW : RT @GiampaoloRossi: I giovani di destra scrivevano sui muri 'Europa Nazione' quando gli europeisti di oggi vivevano dei soldi dall'Unione S… - patriziabottell : RT @fcancellato: Sulle tre grandi riforme che ci chiede l'Europa, fisco, Pa e giustizia, non ha detto nulla o quasi di programmatico, se no… - Davide79376921 : Per i soloni l'Europa e l' euro sono irreversibili. Con la BREXIT gli inglesi sarebbero falliti, sempre per i solon… - Nanoalto : RT @fcancellato: Sulle tre grandi riforme che ci chiede l'Europa, fisco, Pa e giustizia, non ha detto nulla o quasi di programmatico, se no… - Fabio_Galletti : @andsnz @pellegrino_fra @ramella_f @AndreaRoventini @f_ronchetti @FedericoInti @stebaraz Sulle auto elettriche, cre… -

Ultime Notizie dalla rete : L’Europa sulle Uso politico del Covid, caso Navalny e democrazie illiberali: la minaccia per l'Europa viene da Est| Milena Gabanelli Corriere della Sera